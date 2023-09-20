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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج «سفاح الجيزة» يكشف حقيقة وجود جزء ثانٍ من المسلسل |فيديو

مسلسل سفاح الجيزة
مسلسل سفاح الجيزة

تصدّر مسلسل سفاح الجيزة، طيلة الأيام القليلة الماضية العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد نجاحه في خطف الأضواء بشكل كبير في الشارع المصري، بعد عرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية المدفوعة، إذ خلق المسلسل حالة من الإثارة والتشويق، جعلت الجميع ينتظر حلقاته بفارغ الصبر. 

حقيقة وجود جزء ثانٍ من مسلسل سفاح الجيزة 

وأذيعت خلال الأيام القليلة الماضية الحلقات الأخيرة من مسلسل سفاح الجيزة، لينتهي الجزء الأول من المسلسل، وسط حالة من الجدل بين المشاهدين حول النهاية، وما إن كانت مميزة أم كانت تحتاج لعمل أكثر، إلا أن السؤال الأكثر الذي شغل الجميع كان حول وجود جزء ثانٍ من المسلسل خلال الفترة المقبلة أم لا. 

من جانبه ردّ هادي الباجوري، مخرج مسلسل سفاح الجيزة، على هذه التساؤلات قائلاً: إنه حتى الآن لم يتم تحديد إن كان هناك جزء ثانٍ من المسلسل من عدمه، إذ إن الأمر له علاقة بشركة إنتاج أكثر منه، لأنه من الممكن أن يكون هناك جزء ثانٍ من المسلسل دون وجوده، لافتًا إلى أن الشركة المنتجة لديها خطة أن يكون هناك جزء ثانٍ من مسلسل سفاح الجيزة خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف "الباجوري"، خلال تصريحات مع قناة "العربية" أنه يرغب في وجود تحديات في الأعمال التي يدخلها، والجزء الأول من المسلسل كان تحديًا كبيرًا بالنسبة له، إذ إنه كان للمرة الأولى يدخل في هذا النوع من الأعمال. 

واستكمل، أنه في حالة وجود جزء ثانٍ من مسلسل سفاح الجيزة، ولم يشعر أنه به شيء جديد، أو شيء يضيف للمسلسل لن يكون مُرحبًا بهذا الأمر، لافتاً إلى أنه إذا كان هناك جزء ثانٍ سينظر ما إن كان يمكن إضافة الجديد للمسلسل خلال الفترة المقبلة. 

وأشار مخرج المسلسل إلى أنه لا يتأثر بشكل كبير بآراء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، سواء من خلال المدح أو الانتقادات، وإنما يقيّم العمل فقط من خلال وجهة نظره، إذ إنه لا يتابع بشكل تفصيلي ما يُقال حول المسلسل، حيث يرى أن الانتقادات والمدح أمر متواجد طوال الوقت. 

مسلسل سفاح الجيزة مواقع التواصل الاجتماعي سفاح الجيزة هادي الباجوري مخرج مسلسل سفاح الجيزة

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