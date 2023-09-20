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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللي كريم تحسم الجدل بِشأن خلافها مع العدل جروب

نيللى كريم
نيللى كريم

قالت الفنانة نيللي كريم إن سبب اختفاءها عن العروض الخاصة لأفلامها الفترة الماضية يرجع إلى سفرها لأمريكا وإنشغالها ولا يوجد أسباب أخرى. 

وأضافت نيللي كريم فى تصريحات ل ET بالعربي بشأن خلافاتها مع العدل جروب بسبب البوستر الرسمي لفيلم "ع الزيرو": إنها فى الطبيعي لا تتناقش مع أحد على وضعيتها بالبوستر ، وأن صناع الفيلم يجب أن يدركوا أهمية الفنان ثم يقرروا هذا الأمر قائلة: “لو أنا مش هضيف للفيلم مشتغلوش أفضل”. 

وتابعت نيللي كريم أنها لم تقرر مقاطعة العدل جروب وأنها تذهب دائمًا للعمل الجيد، وأن المنتج جمال العدل لم يضع خطة للأعمال القادمة حتى الأن ، وأنها تتعامل مع عدة منتجين وشركات إنتاج مختلفة وليست العدل جروب فقط.

بداية الخلاف:

بدأ الخلاف عندما غابت الفنانة نيللي كريم عن حضور العرض الخاص لفيلهما الجديد «ع الزيرو»، وعدم الترويج له عبر صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى لبدء تداول الإشاعات والأقاويل حول وقوع خلاف بينهما وبين محمد رمضان وجمال العدل. 

وعن أنباء استيائها من ظهور محمد رمضان قبلها على أفيش فيلم «ع الزيرو»، أوضح جمال العدل في تصريحات تليفزيونية أنها لم تصرح بأي شئ بخصوص هذا الأمر على الإطلاق، لافتًا إلى عدم ترويجها الفيلم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: «شباب في الشركة قالوا لي ولكني ما أخدتش بالي لأن علاقتي بيها كويسة جدًا وتصورت أنها ماخدتش بالها فما حطتش في دماغي، ومفيش ييني وبينها حاجة ومفيش تواصل، وكنت أحب انها تروج للفيلم ولكن لو روجت هيجيب إيرادات أعلى؟".

نيللي كريم الفنانة نيللي كريم العدل جروب ع الزيرو

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