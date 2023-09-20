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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سوديك: زيادة المبيعات بنسبة 22% ونستهدف تحقيق نمو كبير في الأرباح

صدى البلد

أكد المهندس أيمن عامر مدير عام شركة سوديك للتطوير العقارى ، أن مبيعات سوديك هذا العام زادت بنسبة 22% وأن الشركة تستهدف تحقيق نمو كبير في أرباحها بنهاية 2023، خاصة وأن سوديك تحرص على تسريع أعمال الإنشاءات.


جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان: "التحديات والفرص في السوق العقاري" والتي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الأول من النسخة الثانية عشر لفعاليات معرض سيتي سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا، والذي يقام تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 23 سبتمبر المقبل بمركز مصر الدولي للمعارض (EIEC).

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وقال: إن مصر دولة كبيرة تتمتع بالعديد من المقومات التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمار، وأن نجاح ملف تصدير العقار سيدعم توافر العملة الصعبة، وأنه يجب توفير التيسيرات اللازمة لدعم برنامج التمويل العقاري.


وحول الأزمات الاقتصادية التي يواجهها القطاع العقاري نتيجة التحديات العالمية وأثر ذلك على زيادة تكلفة الإنشاءات، والإجراءات التي تتخذها شركات التطوير العقاري لمواجهة ذلك اجاب: "تعمل شركة سوديك في السوق المصري منذ 26 عاماً وتحرص على إتباع سياسات مرنة تتناسب مع المتغيرات العالمية، وكل ما يشهده السوق العقاري المصري".


وأضاف: "نتبع في سوديك سياسة تحوطية لمدة زمنية تتخطى العام؛ وهو ما يجعلنا لا نتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف، ويمكننا ذلك أيضاً من تسعير الوحدات بالشكل الصحيح، كما أننا بدأنا تحقيق نجاحات في تصدير العقار المصري من خلال البيع للأجانب، وقد ساعدتنا البنية التحتية المتطورة التي حرصت الدولة على تنفيذها في زيادة معدلات البيع. "


أشار عامر أن الشركة عادة ما تستبق الجدول الزمني لتنفيذ الوحدات وهو ما يأتي ضمن سياستها التحوطية والتي تعتبر آليات أحد الحلول للتغلب على التغيرات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي. 


جدير بالذكر أن فعاليات اليوم الأول من النسخة الثانية عشر لفعاليات معرض سيتي سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا. انطلقت اليوم وسط مشاركة مكثفة من كبرى الشركات العقارية في مصر والعالم وعدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين والخبراء والزائرين المهتمين بالعقار. ويتم تنظيم المعرض من خلال شركة انفورما ماركتس وتحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتتضمن فعاليات المعرض النسخة الثانية عشر تنظيم منصة Cityscape Talks، والتي تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التحديات العالمية السوق العقارى المصرى المتغيرات العالمية تمويل العقاري تغير سعر الصرف

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