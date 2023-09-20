جمعية رجال الأعمال: سيتي سكيب فرصة لتحفيز الاستثمار ورسم مستقبل قطاع العقارات

رحب المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بجميع المشاركين في معرض سيتي سكيب، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وإفريقيا، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي انطلقت فعالياته اليوم، وتستمر حتى 23 سبتمبر، في مركز مصر الدولي للمعارض (EIEC).

وأشار في تصريحاته له اليوم على هامش المعرض، إلى أن المعرض يقدم فرصة حقيقية للاطلاع على تطورات القطاع العقاري، والتعرف على التقنيات المتطورة التي تقود هذا القطاع الاستراتيجي، بما يسهم في تحفيز فرص الاستثمار، ورسم مستقبل قطاع العقارات بمصر.

وقال، إننا نلتقي مجددا في معرض سيتي سكيب الذي يعد الملتقي العقاري الأكبر في المنطقة؛ لنواصل النقاشات وطرح الأفكار، للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع العقاري، وذلك في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا، والتي تمثل تطبيقاً لمخططات التنمية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمضاعفة مساحة العمران في مصر، عبر تنفيذ خطة متكاملة لبناء مدن جديدة، ومد شبكة متطورة للطرق بلغت 7000 كيلو متر، بما يضمن تحقيق النهضة العمرانية.

وأوضح ان الدولة بدأت في تطبيق مفاهيم مدن الجيل الرابع، مع الحرص على زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، إضافة الى القيام بجهود كبيرة فيما يتعلق بالقضاء على المناطق العشوائية وتوفير وحدات سكنية للمواطنين، وهو ما ظهر جليا في العديد من المناطق، بجانب إتاحة اليات متطورة وسريعة لإصدار التراخيص؛ مما حقق طفرة في القطاع لينعكس هذا النمو على مستوى شركات التطوير العقاري التي تنافست لتحسين منتجاتها، وهو الأمر الذي سيسهم في الاستفادة من التوجه نحو تصدير العقار، الذي سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.

ومن جهته، قال روبير دانيال، مدير معرض سيتى سكيب: "إن سوق العقارات المصري يتمتع بالعديد من المميزات التي تجعله محط أنظار المستثمرين، وعامل جذب لأصحاب رؤوس الأموال، لاسيما لقدرته الكبيرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية".

وأشار دانيال إلى أن معرض سيتي سكيب يعد شريكاً رئيسياً لنمو القطاع العقاري المصري، خاصة، ويتيح فرصة قوية لكل المطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم والتواصل على أرض الواقع مع شبكة كبيرة من العاملين والمستثمرين في قطاع العقارات تحت سقف واحد.

وأكد أن هناك العديد من المشروعات الكبرى التي سيتم عرضها خلال المعرض وتستهدف التصدير للخارج للعرب والمصريين العاملين خارج مصر، والأجانب الذين يتطلعون شراء وحدات عقارية في المدن الساحلية، حيث يعد شراء الوحدات العقارية في مصر حاليا فرصة للعميل الأجنبي وخاصة في ضوء تميز سعر العقار في مصر مقارنة بالدول