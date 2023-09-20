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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

للحفاظ على البيئة.. اليابان تعلن عن كأس عالم لجمع القمامة

كاس العالم لجمع القمامة
كاس العالم لجمع القمامة

الرياضة والقمامة..في بادرة هي الأولى من نوعها ، أعلنت اليابان عن انطلاق أول بطولة لكأس العالم في جمع القمامة كمسابقة جديدة ومفيدة للبيئة في نفس الوقت.

وبحسب ما أعلنته الصحافة اليابانية، تنتشر فرق جمع القمامة في شوارع طوكيو في حركة تنافسية يتسابق فيها ٢٠ فريقا من اليابان وجميع دول العالم.

 وتقام حاليًا الجولات التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس العالم لجمع القمامة، في جميع أنحاء العالم وفي كل محافظات اليابان، التي تبلغ 47 محافظة، وذلك لتحديد الفرق التي ستمثل الدول في أول كأس عالم بهذا المفهوم.

 

الجدير بالذكر أن كأس العالم لجمع القمامة سيحول جمع القمامة لمنافسة عالمية، حيث يظهر فيه حماس المتنافسين في المسابقة العالمية الأولي في هذا المضمار،  حيث أكد موقع "اليابان بالعربي" أن "عقب سيجارة" يمثل كنزًا ثمينًا لهؤلاء المشاركية في المسابقه، لأنه يمكن أن يساعد فريقهم على الفوز.


أقيمت الجولة التمهيدية لكأس العالم لجمع القمامة في 27 مايو بمحافظة سايتاما، المؤهلة للاشتراك في كأس العالم، حيث ظهرت فكرة مسابقة سوجامي لجمع القمامة، أول مرة في اليابان عام 2008، بهدف حماية البيئة.

 

وبموجب القواعد المنظمة للمنافسة، يقوم الفريق المكون من 3 إلى 5 أشخاص بجمع  القمامة في منطقة محددة، خلال مهلة ساعة. وتقام بعض منافسات البطولة في المناطق الحضرية، ولا يُسمح بالجري لجمع القمامة، وبعد انتهاء الوقت، يقوم المشاركون بفرز القمامة حسب الفئة، ويتم وزن النفايات التي تم جمعها، ويحصل كل فريق على عدد من النقاط، حيث تترك المسابقة المنطقة المحددة نظيفة.

 

 

الرياضة والقمامة اليابان جمع القمامه

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