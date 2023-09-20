قصة كافل اليتيم ومعجزة المنزل.. وقف وسط الفيضان لم يمسسه سوء |فيديوجراف

انتشرت صورة لأحد المنازل بمنطقة درنة الليبية بعد تعرضها لفيضانات وأعاصير ناتجة عن العاصفة دانيال التي دمرت الكثير من المباني الضخمة من حوله ولم يتبقَ سوى هذا المنزل الذي اشتهر بـ "المنزل المعجزة".





"المنزل المعجزة" وهو مبني مكون من طابقين فقط يكتسي باللون الأبيض، ويقع في مدينة درنة الليبية، والمعجزة أنه لم يتأثر بالسيول التي أصابت المدينة بالكامل بالرغم من وجوده في قلب مجرى الفيضان وتحديدا في شارع البحر.





قال الطبيب الليبي محمود شامي الذي أكد على حقيقة الصورة المنتشرة "طوفان بعد انهيار السد، أغرق أكثر من ربع مدينة درنة، مسح مبانٍ من 10 أدوار دون بقاء أثر لها، بقي هذا المنزل صامدا ولم يتأثر سبحان الله، بالرغم من أن السيول جرفت جميع المباني اللي جنبه، منزل الشيخ عادل أبو دراعة كان يكفل ويربي 4 أيتام".





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.