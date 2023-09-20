عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تواصل تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة.. والمحافظ يشيد بنوادي المرأة

المشروع القومي للموهبة
المشروع القومي للموهبة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات، خاصة النشء والشباب من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ويرفعون اسم مصر عالياً.

وأشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة، خاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاة لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.

من جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالتعاون بين المديرية والإدارة المركزية للأداء الرياضي والإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة لتدريب أعضاء المشروع بمراحله الثلاثة ( الشباب - الناشئين - البراعم - الكبار ) على رياضات ( الجودو – التايكوندو – الملاكمة – العاب القوى – تنس الطاولة – كرة السلة – رفع الأثقال ) ، وذلك بالمراكز المخصصة بنوادي ومراكز شباب ( الحسينية – ديرب نجم – الزنكلون – الزقازيق بحري ) ، وكذلك استاد جامعة الزقازيق والصالة المغطاة ومجمع الإسكواش بمدينة الزقازيق.

بيطري الشرقية.تحصين 544 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المحافظة تضم 16 مركزاً لتدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي منها ( 8 ) مراكز لتدريب مرحلة الشباب و ( ٧ ) مراكز لتدريب مرحلة الناشئين ومركز لتدريب مرحلة البراعم بمختلف مراكز ومدن المحافظة , لافتاُ إلى أن التدريب يتم وفقاً لخطة تدريب الاتحاد المصري وتحت اشراف فنى من خبراء الاتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية ، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة جميع المشاركين.

البطولات الرياضية البرامج الرياضية الجمهورية الحمى القلاعية والوادي المتصدع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب الحمى القلاعية السيسى رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

قضى على حياتها جوه الكافيه | جريمة مثيرة في عابدين

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

موضوعات متعلقة

ضبط 20 طن مستلزمات إنتاج داخل مصنع مخصبات زراعية مُخالفة بالشرقية

مياه الشرب بالشرقية تُنظم ندوة توعوية عن أهمية ترشيد الاستهلاك للأئمة

تأجيل محاكمة الأم المتهمة بإنهاء حياة نجلها لجلسة الغد

إصابة شخصين في حريق نشب بمنزل في العاشر من رمضان

العثور على جثمان متفحم لشخص بأرض فضاء في الزقازيق

مصرع وإصابة شخصين بأعيرة نارية في مشاجرة بالشرقية

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد استعدادات بدء الدراسة فى الجامعة الأهلية

رئيس جامعة الزقازيق يناقش مع مديري الكليات استعدادات العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تدعو دول العالم للتدخل لمنع التصعيد في أوكرانيا

تايمز : المتحف المصري الكبير من أجمل الأماكن السياحية في العالم

زلازل مدمرة وتسونامي.. مدن اختفت من على وجه الأرض بسبب الكوارث الطبيعية

هشوّهلك وشّهم عشان تِبقي تخلعيني| العيال انتهوا بسبب انتقام أبوهم بمنشأة ناصر

تجربة جديدة .. النساء تقود طائرات الشرطة في دبي قريبًا

أول تعليق من رئيس الشيشان على أنباء مرضه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. ظهور لافت لـ هدى الإتربى يثير الجدل

ملابس شتوية.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

ملابس غير تقليدية.. مي سليم تثير الجدل بظهورها| شاهد

جمال شعبان يكشف مفاجأة مخيفة في حلاوة المولد

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ