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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس: سيتم التوسع في المدارس المصرية اليابانية

محافظ السويس
محافظ السويس

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم، الدكتورة  نيفين حمودة، مستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الاستراتيجية والمشرف العام على المدارس المصرية اليابانية وسوزوكى سينسية الخبيرة اليابانية المسئولة عن المدارس المصرية اليابانية. 

وحضر اللقاء، الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس و أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس وياسرعمارة مدير مديرية التربية و التعليم و سلمى الشاعر مستشار المحافظ للتعليم و الدكتورة سوزان يوسف مدير المدرسة المصرية اليابانية بالسويس .
وفى بداية اللقاء قدمت الدكتورة نيفين حمودة الشكر للواء عبد المجيد صقر على دعمه الدائم والمستمر لفكر المدارس المصرية اليابانية  وأيضا إطلاق "مبادرة النظافة ثقافة "من خلال المدارس المصرية اليابانية تحت رعايته.
وأكد صقر حرصه على توطيد العلاقات المصرية اليابانية وأن تكون المدارس بمحافظة السويس صورة مطابقة للمدارس باليابان، منوها بأنه سيتم عمل توسعات فى المدارس المصرية اليابانية، وقريبا سيتم افتتاح مدرسة يابانية أخرى بمحافظة السويس. 

كما تم  مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالمدارس المصرية اليابانية و تحدثت الخبيرة اليابانية عن الأنشطة التى تنمى فكر الأطفال أكثر من التعليم الأكاديمى لمساعدة الطفل على التفكير بصورة جيدة و مساعدة المجتمع بهذه الأنشطة و هى انشطة تفيد الأطفال و تحفظ سلامتهم ومنها ان يتفهم الطفل فكرة النظافة و الحفاظ على البيئة والاهتمام بالنظافة على الوجه العام.

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