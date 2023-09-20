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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرف على سر ظهور المستشار الألماني مصابًا بالوجه أثناء خطابه بالأمم المتحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعد وقت قصير من سقوطه أثناء الركض، أصيب المستشار الألماني أولاف شولتز مرة أخرى، وذلك خلال تواجده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ظهر  شولز وهو يضع لاصقة بلون الجلد تحت أنفه، وذلك وفقًا لتقارير الصحف الألمانية. 

وبحسب ما نشرته صحيفة فوكس الألمانية ، فبعد أسابيع قليلة من سقوط المستشار الألماني أثناء ممارسته رياضة الجري، ظهر أولاف شولتس مصابًا جديدًا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك .

وكان شولتز لديه لاصقة طبية على وجهه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت عالقة بين فم المستشار وأنفه، ثم تحدث شولتز لاحقًا في "قمة طموح المناخ" على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة - هذه المرة بدون جبس، وبحسب معلومات صحيفة "بيلد"، فإن شولتس جرح نفسه فقط أثناء الحلاقة.

وقبل ما يزيد قليلاً على أسبوعين، تعرض شولز لإصابات خطيرة في الوجه بعد سقوطه أثناء الركض، ثم اضطر إلى ارتداء رقعة عين لعدة أيام.

 

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