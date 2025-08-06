الحكومة: لا إخلاء بالقوة للمستأجرين بعد انتهاء العقد.. وتوفير المسكن "التزام دولة"

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك حدثين مهمين حدثا خلال الأيام الماضية وهو مؤتمر المصريين بالخارج، والثاني انعقاد المجلس التنسيقي للسياسات النقدية.

مراجعة أمر السياسات النقدية والمالية

ولفت رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه تمت مراجعة أمر السياسات النقدية والمالية، وتم استعراض ما تم صرفه للشركات الأجنبية والسياسات المالية.

وقال رئيس الوزراء في حديثه إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على قانون الإيجار القديم، لافتا أن الدولة ملتزمة بتوفير بدائل للسكن للمواطنين، مؤكدا أن هذا الملف شائك منذ سنوات، وأن توفير المسكن هو التزام دولة وسوف نوفيه، كما أكد أنه لا إخلاء بالقوة للمستأجرين بعد انتهاء العقد.

وتابع مدبولي أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ القانون.