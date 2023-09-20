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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة سانت جورج

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته دون راحة مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز امس برباعية نظيفة.

عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض النقاط الفنية المتعلقة بمباراة الأمس.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء المصري كاملا بأداء مران بدني واستشفائي في الجيم، وجانب من تدريبات الجري حول الملعب.

وأدى بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء المصري مباراة ودية «تراي ماتش» أمام فريق الشباب في ختام فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب التتش بالجزيرة المصري الدوري الممتاز مارسيل كولر

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