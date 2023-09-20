المقاولون يتأخر بهدف أمام بلدية المحلة بقدم سمانة في الدوري

تفوق بلدية المحلة على المقاولون بهدف في الشوط الأول في المباراة التي تقام حاليا على ملعب المقاولون العرب في دوري نايل.

وسجل عبد الرحمن سمانه هدف بلدية المحلة من علامة جزاء في الدقيقة 16.

تشكيل فريق المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: أمير عابد ، لؤي وائل ، أحمد علاء ، جوزيف أوشايا.

الوسط: عربي بدر، عبد الرحمن جبنة، أحمد فوزي، زياد فرج.

الهجوم: محمد سالم ، عمرو مرعي.

تشكيل بلدية المحلة

حراسة المرمى: محمود ماهر.

الدفاع: أحمد رضا، محمد عبد الرازق ، محمد صابر، حسام حسن.

الوسط: ماجد هاني، يوسف حسن،عبد الرحمن اللاهوني.

الهجوم: عبد الرحمن سمانه، حسام أشرف، عبد الناصر.