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رئيس التحرير
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هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول سيطرة حالة من القلق عند بعض المصريين الذين يخشون من حدوث زلزال مدمر يضرب مصر، حيث يشعر عدد كبير من المصريين في الوقت الحالي بزيادة عدد الزلازل خاصة بعد حدوث زلزال المغرب المدمر الذى راح ضحيته الآلاف وكان قد سبقه زلزال تركيا وسوريا، وخروج البعض على منصات التواصل الاجتماعي بتحذيرات من زلزال مدمر قادم وأن مصر أصبحت الآن داخل حزام الزلازل.

 

أكد  الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، على أن الشبكة القومية للزلازل لم ترصد أي تغيير في أي نشاط زلزالي على مستوى مصر، مؤكدا إلي أن الزلازل لم تكثر كما يعتقد البعض وأن جميع المحطات لم تسجل إلا الزلازل المتعارف عليها، وأن مناطق حدوث الزلازل في مصر تحدث في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية.

 

وأضاف أن مصر بعيدة كل البعد عن الدخول في  حزام الزلازل  وأنها لن تدخل في الفترة العمرية التي نعيش فيها، الزلازل التي حدثت جاء جميعها من مناطق متوقع حدوث زلازل فيها بشكل دوري وهذا أمر طبيعي، ولا يستدعي القلق وأن مصر مستقرة قد تتعرض إلى زلازل من النوع المتوسط وقد نشعر به وقد لا نشعر بها..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو  

 

زلزال مدمر يضرب مصر الزلازل الزلازل لم تكثر تسنيم خيري

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