رغم تثبيت الفائدة.. الفيدرالي الأمريكي يتوقع المزيد من الرفع قبل نهاية العام

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 22 عامًا اليوم الأربعاء، لكن توقع رفعًا آخر للفائدة بـ 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.

وحسب صحيفة "فايننشيال تايمز"، اختارت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عدم رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعها الأخير الذي استمر يومين وصوتت بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة بين 5.25 و5.5 في المائة.

وكان ذلك يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي الأمريكي المتمثلة في التحرك بعناية أكبر في المراحل الأخيرة من معركته ضد التضخم.

ومنذ مارس 2022، واصل الاحتياطي الفيدرالي واحدة من أكثر الحملات المتشددة لخنق طلب المستهلكين والشركات منذ عقود في معركة ضد ضغوط الأسعار التي أثبتت أنها أكثر ثباتًا من المتوقع.

وقالت اللجنة في بيان إنها لا تزال "منتبهة للغاية لمخاطر التضخم"، مشيرة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع "بوتيرة قوية" وأن مكاسب الوظائف، رغم أنها أبطأ، كانت "قوية".

وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء أيضًا مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية الفردية، والتي توقعت نموًا أقوى هذا العام وتوقعات تضخم أكثر اعتدالًا مقارنة بالتقديرات السابقة الصادرة في يونيو.

وأشارت التوقعات، أيضا إلى دعم وصول سعر الفائدة على الأموال إلى الذروة بين 5.5 و5.75 في المائة - وهو ما يترجم إلى زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام - مع توقع تخفيضات أقل في أسعار الفائدة لعامي 2024 و2025.