عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم تثبيت الفائدة.. الفيدرالي الأمريكي يتوقع المزيد من الرفع قبل نهاية العام

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 22 عامًا اليوم الأربعاء، لكن توقع رفعًا آخر للفائدة بـ 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.

وحسب صحيفة "فايننشيال تايمز"، اختارت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عدم رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعها الأخير الذي استمر يومين وصوتت بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة بين 5.25 و5.5 في المائة.

وكان ذلك يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي الأمريكي المتمثلة في التحرك بعناية أكبر في المراحل الأخيرة من معركته ضد التضخم.

ومنذ مارس 2022، واصل الاحتياطي الفيدرالي واحدة من أكثر الحملات المتشددة لخنق طلب المستهلكين والشركات منذ عقود في معركة ضد ضغوط الأسعار التي أثبتت أنها أكثر ثباتًا من المتوقع.

وقالت اللجنة في بيان إنها لا تزال "منتبهة للغاية لمخاطر التضخم"، مشيرة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع "بوتيرة قوية" وأن مكاسب الوظائف، رغم أنها أبطأ، كانت "قوية".

وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء أيضًا مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية الفردية، والتي توقعت نموًا أقوى هذا العام وتوقعات تضخم أكثر اعتدالًا مقارنة بالتقديرات السابقة الصادرة في يونيو.

وأشارت التوقعات، أيضا إلى دعم وصول سعر الفائدة على الأموال إلى الذروة بين 5.5 و5.75 في المائة - وهو ما يترجم إلى زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام - مع توقع تخفيضات أقل في أسعار الفائدة لعامي 2024 و2025.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة رفع أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

سهرة لـ"وش الفجر" مع لاعب زملكاوي تورط كهربا.. ورد حاسم من الأهلي

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ لطقس الساعات المقبلة

استعدوا للشتاء.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي

ترشيحاتنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023… النتيجة من هنا

4 إمكانيات جديدة لمتجر آبل مع إصدار iOS 17

الديوان الأميري ينعى فردًا من الأسرة الحاكمة في الكويت

مطلوب عالميا.. الغرف التجارية تكشف مصير أسعار البصل بعد قرار الحكومة اليوم

في كلمته بقمة الطموح المناخي..شكري يؤكد على التزام المجتمع الدولي بحماية كوكب الأرض

كان اسمها صبحي عادل وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجد من رجل أعمال قطري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بسنت شوقي بنفس إطلالة بريتني سبيرز تثير الجدل على السوشيال ميديا

ماذا يفعل الملح للأسنان واللثة؟

تتسبب في بتر الأطراف.. شيرين زكي تكشف عن بكتيريا بالسمك البلطي

بالفوشيا.. ريم سامي تثير الجدل بجمالها

فيديو

مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين .. التفاصيل الكاملة للانتخابات الرئاسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ