الديوان الأميري ينعى فردًا من الأسرة الحاكمة في الكويت

أصدر الديوان الأميري الكويتي بيانا نعي فيه نعيمة خلف الدوسري أرملة الشيخ عقاب المالك السلمان الصباح التي وافتحها المنية اليوم.

وذكر الديوان الأميري الكويتي في بيانه : ينعى الديوان الأميري المغفور لها نعيمة خلف الدوسري عن عمر يناهز 74 عاما.

وأعلن الديوان الأميري أن جثمان الفقيده سيوارى الثرى في الساعة الرابعة من عصر يوم غد الخميس.

ونشر الديوان الأميري أرقام هواتف لتلقي العزاء عليها؛ فاتك الديوان بيانه قائلا : عزاء الرجال: في المقبرة هاتف: 66689914 - 66058856 - عزاء النساء: السرة - قطعة 6 - شارع 12 - منزل 11 هاتف: 99833109 - 97873131.