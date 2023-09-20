الزراعة: الدولة ستوقف تصدير بعض السلع الاستراتيجية حال وجود ممارسات احتكارية

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة ستتخذ قرارات بوقف تصدير بعض السلع الاستراتيجية في حالة وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار لتخزينها والتلاعب بالأسعار.



وقال إبراهيم - في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء - إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا اليوم بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، لضبط أسعاره في السوق وزيادة المعروض.



وأضاف أن الدولة لن تتهاون مع من يتلاعبون بقوت الشعب.. مشيرا إلى أن الدولة تستهدف دائما توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.



كان مجلس الوزراء قد قرر - خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس - إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار بالأسواق.