ولي العهد السعودي : لا علاقات مع إسرائيل حاليا

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية لا تقيم في الوقت الراهن علاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن المحادثات بشأن إقامة علاقات معها مستمرة وجيدة.

وقال الأمير بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": " المسألة الفلسطينية مهمة ويجب حل هذا الجزء في مسار التطبيع مع إسرائيل .. لا علاقات مع إسرائيل حاليًا وإدارة بايدن تبذل جهودا في هذا الشأن حاليا".

وأضاف: "مهتمون بحصول الفلسطينيين على حياة أفضل، ومستمرون في المفاوضات مع إدارة بايدن بشأن الملف الفلسطيني".

وأشار الأمير بن سلمان إلى أن السعودية "تأمل في تحسين حياة الفلسطينيين وجعل إسرائيل لاعبًا في المنطقة".