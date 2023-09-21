إعلامي شهير يعلق على قرار استبعاد الجزيري من مباراة الزمالك وبيراميدز

كشف الإعلامي عمرو الدردير، تفاصيل مثيرة بشأن استبعاد سيف الدين الجزيري من مباراة بيراميدز عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب عمرو الدردير : استبعاد سيف الدين الجزيري لوجهة نظر فنية من أوسوريو للمباراة، ومصدر مقرب من اللاعب ..الجزيري جاهز فنيا وتفاجئ من قرار استبعاده.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - علي ياسر.