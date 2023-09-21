الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس،اثنين من قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني محمد جمال حمامرة (20 عاما)، ورعد منور سباتين (17 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.

وأفاد مراسل وكالة أنباء فلسطين “وفا” بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت طوباس من جهة حاجز تياسير العسكري، وانتشرت في أكثر من منطقة.

وأضاف أن أصوات إطلاق نار تسمع بين الحين والآخر، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من جهة الأغوار، كما تشهد سماء المدينة تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع.

وأفادت مصادر طبية، بأن طواقم الهلال الأحمر تعاملت ميدانيا مع مسنة (65 عاما) نتيجة ارتفاع ضغط الدم لديها، بعد مداهمة الاحتلال منزلها لاعتقال نجلها.