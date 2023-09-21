بطلة العالم في الريشة الطائرة:حصدت بوقت قليل 25 ميدالية متنوعة..فيديو

قالت شيماء سامى أول لاعبة إفريقية بكرسي متحرك تحصد 3 ذهبيات دولية في الريشة الطائرة، إن التحدي لم يكن فقط في الريشة الطائرة، فهي بطلة عالم في ألعاب القوى في القرص وبطلة إفريقيا في التنس الأرضي كراسى متحركة، وحاليا بطلة إفريقيا في الريشة.

وأوضحت خلال تصريحات عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن الثلاث ذهبيات الأخيرة كانت أكبر تحدي أن تلعب لعبة جديدة وتمارسها وتحصد في وقت قليل 25 ميدالية متنوعة منهم 12 ميدالية ذهب.

آخر ثلاث بطولات لها في الريشة الطائرة كان تحدي جديد

وأشارت شيماء سامى، إلى أن آخرثلاث بطولات لها في الريشة الطائرة كان تحدي جديد لأنه تم تغيير تصنيفها الطبي من الرقم 2 للرقم 30 في العالم، وكانت بالنسبة لها انتكاسة رهيبة، حيث إنها الأولى إفريقيا والسادس عالميا.

ويستعد اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله لإستضافة النسخة الثامنة من بطولة مصر الدولية والمزمع إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر المقبل بمشاركة عدد كبير من الدول نظرًا لوجودها على أجندة الاتحاد الدولي للعبة.