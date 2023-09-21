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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

محمد بن سلمان: تقدمنا لن يتوقف وسنكون من أقوى اقتصادات العالم

صدى البلد

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن "الشعب السعودي مؤمن بالتغيير وهم من يدفعون لذلك وأنا واحد منهم"، مشيرًا إلى أن السعودية تعد أعظم قصة نجاح في القرن الحالي.

تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 

اكد بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية للمترددين عن زيارة المملكة إن "السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21".

وأضاف أن "وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد"، مشيراً إلى أن "الشعب السعودي مؤمن بالتغيير وهم من يدفعون لذلك وأنا واحد منهم".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

ولي العهد السعودي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

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