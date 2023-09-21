فوي فوي فوي مرشح لجائزة الأوسكار للأفلام العالمية.. تعرف على رد فعل ممثليه

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن فيلم “فوي فوي فوي” بطولة الفنانة نيلي كريم والفنان محمد فراج وبيومي فؤاد، مشيرة إلى أنه كان هناك مفاجأة كبيرة لصناع العمل، وهو أنه تم ترشيحه وتمثيله لمصر فى الأوسكار للأفلام العالمية.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هذا الخبر كان مفاجئ لأبطال العمل، معقبة: “ لدرجة أنه عندما علم محمد فراج بهذا الخبر شرق ومكنش عارف يبطل كحة طوال الخبر من فرحته”.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أن جميع أبطال العمل فرحوا جدا من هذا الخبر، لافتة إلى أن الفيلم تم عرضه هذا الأسبوع وحقق إيرادات كبيرة جدا يقدر بحوالي 3 مليون و300 ألف.