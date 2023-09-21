حبس موظف بتهمة حيازته 400 قرص مخدر بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس موظف 4 ايام علي ذمة التحقيقات لحيازته 400 قرص مخدر متخذا دائرة قسم اول شبرا الخيمة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط موظف بحوزته أقراص مخدرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات الي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بقيام موظف باتجاره في الأقراص المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمود صبري، والنقيب أدهم الحسيني، والنقيب محمد الجزار، من ضبط المتهم وبحوزته 400 قرص مخدر، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.