لا يجوز التدخل في أعمالها.. تعرف على مهام الهيئة الوطنية للانتخابات

عرضت قناة "اكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا عن مهام الهيئة الوطنية للانتخابات، وذكر التقرير أنها أنشئت كهيئة مستقلة إعمالا للمادة 208 من دستور 2014، ولفت إلى أن الهيئة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.



وأضاف التقرير أن الهيئة تنظم كل العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل فى أعمالها ولا حتى في اختصاصاتها، وتعمل الهيئة على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين كل الناخبين والمترشحين.



وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تختص بإعداد قاعدة الناخبين من واقع بيانات الرقم القومية وتحديثها وتديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية ومستمرة، إلى جانب دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمنى لكل منها.



وتشمل اختصاصات الهيئة : تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها والقائمين عليها وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام داخل اللجان وخارجها، والقيام بوضع وتطبيق نظام وتحديد الرموز الدالة على المرشحين، وتلقى التظلمات الخاصة بالعملية الانتخابية.

