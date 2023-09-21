سيراميكا كليوباترا في ضيافة الاتحاد بالدوري الممتاز.. اليوم

يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا على نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الخميس، في تمام السابعة مساءً، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مديره الفني أيمن الرمادي، إلى تحقيق انطلاقة قوية في مسابقة الدوري الممتاز، بالفوز على الاتحاد في مباراة اليوم.

وجاءت قائمة سيراميكا كليوباترا للموسم الجديد كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور وإسلام رشدي وعلي الجابري ومحمد بسام.

خط الدفاع: علاء مارسيلو وإسلام المزين وأحمد بيكهام وسعد سمير ورجب نبيل ومحمد شكري وخالد صبحي وأحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا ومحمد عادل وعبدالرحمن بودي وأحمد القرموطي وحسين حسني وجاستيس أرثر وصامويل أمادي وصديق إيجولا وعز أدوي وعبد الرحمن البانوبي ومحمود نبيل وأحمد القندوسي ومحمد عنتر ومحمود زلاكه ومحمد توني ومحمد إبراهيم.

خط الهجوم: مروان عثمان ورشيد أحمد وجون إيبوكا وأحمد ياسر.

قائمة الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا

المهدي سليمان، وعمر صلاح، وهشام صلاح، وأحمد ياسين، وسيف تقا، وأحمد غنيم، ومحمود شبانة، وكريم الديب، ومصطفي إبراهيم، وعمرو صالح، ومورو ساليفو، وخالد الغندور، وبلال السيد، وأحمد عيد، ورجب عمران، وفرانك الان، وهاني الطامي ، أحمد الشيخ، بيكالي اوبامي، أحمد عادل ميسي، عبد الغني محمد، مابولولو.