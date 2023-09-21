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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء:

%1.38 ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يوليو 2023

صدى البلد

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم، الخميس، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليـو2023.  

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 103.16 خلال شهر يوليـو2023 (أولـي) مقابل 101.76 خلال شهر يونيو 2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.38٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً: 

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة المنتجات الغذائية 124.45 خــــــلال شـــهــــر يوليـو2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر يونيو 2023 حيــــث بلــــغ 112.44 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 10.68٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة المستحضرات الصيدلانية و الكيميائية و الدوائية 99.32 خــــلال شــهـــر يوليـو2023 مقــــارنة بشهـــر يونيو 2023حيـث بـلـــــغ 95.70  بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 3.78٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الأجهزة الكهربائية 126.03 خــــلال شهــر يوليـو2023 مقــارنة بشــهــر يونيو2023حيــث بلــــغ 138.69 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 9.13٪ وذلك بسبب وقف الاستيراد.

• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة الأثاث 135.38 خـــلال شهــــر يوليـو2023 مقـــارنـــة بشــهر يونيو 2023 حــيــث بــلــغ 173.67 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 22.05٪ وذلك وفقا لظروف العرض والطلب.

الأرقام القياسية أسعار المنتجين البيانات الأولية البترولية الأقتصادية أرقام القياسية الاحصاء

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