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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات.

وتم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بسرقة لودر بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالاشتراك مع عميلين سيئى النية، تم ضبطهما واللودر المستولى عليه.

كما تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته هاتف محمول بداخله مهمات مصلحية حال خروجه من فتحة بسور السكة الحديد – بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات بقصد بيعها لتجار الخردة.

‏أما في مجال مكافحة المخدرات، فقد تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته “2500 قرص مخدر – كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5 كيلو جرامات - مبلغ مالى”.

كما تم ضبط سائقين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما “كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,900 كيلو جرام - مبلغ مالى”.

وضبط عامل، كهربائى بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما “كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام -3 هواتف محمولة”، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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