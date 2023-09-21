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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كانت مبسوطة.. المتهم بابتزاز الطالبة: بتكلمني فيديو من السرير وسجلتلها

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية شابًا إلى الجنايات لاتهامه بتهديد طالبة بفيديوهات   بخاصة لها بغير رضاها واستمعت النيابة لأقوال المتهم 

نص أقوال المتهم 

س: ملك من ذلك الهاتف المحمول ؟

ج التليفون ده بتاعي

س / ملك من ذلك الحساب الإلكتروني على موقع الإ*نستجرام مرتكب الواقعة ؟

ج هو بتاعي 

س/ ملك من ذلك الحساب الإلكتروني على موقع الانستجرام المعنون قلب خاشع ؟

ج هو بتاع الضحية

س: هل أنت القائم بإرسال تلك الرسائل والفيديوهات السابق ذكرها للمجني عليها ؟

ج: أيوه

س/ هل قمت بتسجيل مقاطع فيديو من مكالمات الفيديو الصادرة بينك وبين المجني عليها ؟

 ج/ ايوه كانت بتكلم معاها فيديو وكانت بتبقا عارية علي السرير ومبسوطه

س/ هل قمت بالتقاط صور من المحادثات الصادرة بينك وبين المجني عليها ؟

ج ايوه

س: هل قمت بتهديد المجني عليها بنشر تلك الفيديوهات ؟

ج ايوه بس انا كنت بهزر 

س/ هل قمت بطلب مبالغ مالية من المجني عليها مقابل مسح تلك الفيديوهات وعدم نشرها ؟

ج/ ايوه 
س/ هل قمت بطلب منفعه جنسية من المجني عليها لقاء عدم نشر تلك الفيديوهات ؟
ج: أيوه  كنت عايز اعمل علاقة وعايزها في حضني 
س: وهل بلغت مقصدك ؟
ج: لا مخدتش فلوس ولا نمت معاها 
س: وما قصدك من ارتكاب تلك الأفعال ؟
ج: كنت عاوز أحرق دمها زي ماهي حرقت دمي.
س: وهل بلغت مقصدك ؟
ج: أيوه أنا ضايقتها زي ماضيقتني
س: هل لديك اسم شهره؟

وجاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة، هدد المجني عليها (ط.فلة) لم تتجاوز الـ14 عاما بإفشاء وإذاعة صور خاصة لها ومحادثات مثيرة على جروب المنطقة تحصل عليها عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لحملها على معاشرته وكان تهديده مصحوبا بطلب تقديم مبالغ مالية.

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