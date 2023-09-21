تاجرا في العملة.. قرار عاجل من النيابة بشأن طالب وعامل بالخليفة

أمرت جهات التحقيق بحبس طالب وعامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.



وكانت قد طالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي، بعد أن نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات المالية المقلدة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام طالب بحيازة وترويج العملات المالية المُقلدة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالي «10 آلاف جنيه مُقلدين».



بمواجهته اعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها وأقر بتحصله عليها من عامل مقيم بمحافظة الجيزة مقابل مبلغ مالى، فتم ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى «مُقلد» وهاتف محمول.. وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وبعرضهما على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.