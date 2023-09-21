«أهلي 2007» يواجه المنيا اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ اليوم الخميس مع ضيفه المنيا، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

يدخل «أهلي ٢٠٠٧» مباراة اليوم أمام المنيا وهو يسعى لتحقيق الفوز الثالث له على التوالي في بطولة الجمهورية، بعد أن جمع ٦ نقاط من مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية.

وفاز «أهلي ٢٠٠٧» في لقاء الجولة الأولى على فاركو ٢ – ١، وفي الجولة الثانية على الداخلية ٥ – صفر، مسجلًا ٧ أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.