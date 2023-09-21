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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مبادرة "سلامتك تهمنا" تصل الإسكندرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالشركات

صدى البلد

أطلقت وزارة العمل" الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل" بالوزارة مبادرة "سلامتك تهمنا" بمديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، بإحدى شركات مشروع مطار برج العرب الجديد، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى المنشآت ، وكذلك عمل جولة تفقدية للمشروع  وغرفة التدريب العملي والمحاكاة للسلامة المهنية لجميع العمال ، وبمشاركة 54 من العاملين بالشركة. 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بين العاملين في المنشآت المختلفة بقطاعات العمل للحفاظ على الممتلكات والعمال والمترددين من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق مزيد من المكاسب لطرفى العملية الإنتاجية .

وافتتح المهندس محمد كمال وكيل المديرية الندوة مؤكداً حرص الوزارة ومديرياتها على الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  داخل كافة المنشآت لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة ، مشيراً إلى أن  تلك المبادرة سيتم تعميمها علي جميع المنشآت العاملة بالمحافظة. 

ونوه بأن الندوة بدأت بمحاضرة أولي بعنوان" safety induction "ألقاها المهندس أشرف عبد الهادي مدير السلامة،والمحاضرة الثانية بعنوان تشريعات السلامة والصحة المهنية وأعمال التفتيش ألقتها المهندسة شرين يونس مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، أما المحاضرة الثالثة بعنوان التحقيق في الحوادث ألقتها المهندسة مروة فرج مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالعامرية، كما جرى إجراء بعض التجارب العملية  بقاعة المحاكاة للسلامة المهنية للتأكيد على كيفية حماية العاملين بقطاع التشييد والبناء وتوفير بيئة عمل آمنة .

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IMG-20230921-WA0166
IMG-20230921-WA0165
IMG-20230921-WA0165
IMG-20230921-WA0168
IMG-20230921-WA0168

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