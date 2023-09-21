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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن عيد: المريخ البورسعيدى هدفه العودة للدورى الممتاز رغم الأزمة المالية

صدى البلد

يتمسك نادى المريخ البورسعيدى بآمال العودة مجدداً للدورى الممتاز رغم ما يعانيه من أزمة مالية ربما تؤثر على مسيرته فى الموسم الجديد.

أكد أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ البورسعيدى عزم إدارة المريخ على الصعود للدورى الممتاز رغم تعرض النادى لضائقة مالية كبيرة إلا أن الجميع عازم على تحقيق هذا الهدف .

أضاف " أيمن عيد " الأزمة المالية لن تعطل خطواتنا نحو تحقيق حلم العودة للدورى الممتاز لأن تحقيق هذا الإنجاز يتطلب أن يؤمن به جميع عناصر الفريق و من ثم التفانى فى الأداء حتى تحقيق هدف النادى بالعودة للدورى الممتاز .

تابع  " أيمن عيد " نتعرض منذ سنوات لأزمة مالية و يقوم مجلس الإدارة برئاسة أحمد جوهر بإيجاد حلول تنهى هذه الضائقة و لعل أحد الأسباب الرئيسية فى  هبوط الفريق الموسم قبل الماضى إلى القسم الثالث كانت الأزمة المالية و لكن فى الموسم الماضى تم الإعتماد على أبناء النادى و بعض التدعيمات الفنية إستطعنا العودة لدورى القسم الثانى .

أشار " عيد " إلى أن لوائح هذا الموسم فى وجود دورى المحترفين و فصل الأندية الجماهيرية عن اندية الشركات فى دورى القسم الثانى سيجعل الأندية الجماهيرية جميعها تطمح فى التواجد بالدورى الممتاز بعد إستحداث إتحاد الكرة وجود دورة فاصلة من أندية القسم الثانى مع صاحب المركز الثالث من فرق دورى المحترفين .

و لفت " أيمن عيد " إلى طلب إدارة المريخ من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان دعم النادى مالياً قبل إنطلاق الموسم الجديد فى ١٢ أكتوبر المقبل بمواجهة فريق النصر حتى يستطيع النادى الوفاء ببعض الإلتزامات المالية الخاصة بالفريق و لدى المريخ ثقة كبيرة فى إستجابة محافظ بورسعيد خاصة و أن قطاع الرياضة بشكل شهد العديد من النجاحات فى عهد الغضبان .

و إختتم " عيد " لدينا ثقة كبيرة فى المدير الفنى للفريق محمد ياسين فى تكوين فريق قوى قادر على التواجد على قمة المجموعة لاسيما و أن جميع اللاعبين هم من أبناء النادى و المواهب الشابة التى إنتقلت للمريخ هذا الموسم بجانب عودة بعض اللاعبين السابقين من أصحاب الخبرة ليكونوا خليط من عناصر الخبرة و الشباب .

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