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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لتوزيع مستلزمات المدارس.. قطار «بيت الزكاة والصدقات» يصل للأيتام غير القادرين ببنى سويف

توزيع مستلزمات المدارس
توزيع مستلزمات المدارس من بيت الزكاة

انتهى «بيت الزكاة والصدقات» من توزيع الشنط المدرسية والجواكت والكوتشيات على الطلاب الأيتام غير القادرين فى محافظة بنى سويف، عن طريق قوائم «الطلاب الأيتام غير القادرين» في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك فى إطار مبادرة «إلى المدرسة» التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والتى تستهدف توزيع 200 ألف حقيبة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب الأيتام غير القادرين، فى جميع المحافظات، لإدخال السرور على قلوبهم مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024م.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، الخميس21 سبتمبر 2023، أن عملية التوزيع بمحافظة بنى سويف استهدفت الطلاب الأيتام غير القادرين بالمدارس التابعة لإدارات مدينة بنى سويف وناصر والواسطى وإهناسيا وببا وسمسطا والفشن. 

وقال البيان إن توزيع المساعدات للأطفال الأيتام يندرج ضمن برنامج “رحمة لكفالة الأيتام” لمساعدة الأيتام غير القادرين فى كل المحافظات بتلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير مصدر رزق مناسب لهم.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60. 

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