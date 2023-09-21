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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

زيزو
زيزو

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن أحمد سيد “زيزو”، لاعب نادي الزمالك، أنذر ناديه بشكل رسمي، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “ زيزو قدم إنذارا لنادي الزمالك بسبب مستحقاته المتأخره، هو لاعب محترف مثله مثل أي لاعب أجنبي، لكن غيابه عن مباراة بيراميدز اليوم بسبب تراكم البطاقات”.

وأضاف:" كنا نعلم أن زيزو لم يسافر مع الزمالك لخوض مباراة أرتا سولار بسبب مستحقاته، رغم إعلان النادي أن اللاعب أن غيابه بسبب الإصابة".

الزمالك يواجه بيراميدز

في سياق آخر، يحل فريق الزمالك ضيفا على نظيره بيراميدز، اليوم الخميس، في تمام السابعة مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
ويستهدف فريق الزمالك بقيادة مدربه الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخسارة المفاجئة أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد، السبت الماضي، في ذهاب دور ال32 بمسابقة الكونفدرالية.

 

الزمالك زيزو شوبير احمد شوبير بيراميدز

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