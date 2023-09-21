أول رد فعل من فتوح بعد استبعاده من قائمة لقاء بيراميدز

نشر أحمد فتوح لاعب الزمالك صورة له من خلال حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر فتوح في الصورة باطلالة كاجوال امام سيارته قبل لقاء مباراة الزمالك وبيراميدز .

وكان مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كشف عن موعد مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق في التدريبات الجماعية.

وأوضح المصدر أن اللاعب سيشارك في التدريبات عقب مباراة بيراميدز في الجولة الأولى للدوري، خاصة وأنه أنهى البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الأخيرة بعد إصابته في عضلات البطن.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز، باستاد الدفاع الجوي.