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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختتام البرنامج التدريبي لمكافحة العدوى داخل عيادات الأسنان ببني سويف

صدى البلد

تحت رعاية  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اختتمت فعاليات  البرنامج التدريبي للعاملين بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف على تطبيق سياسات مكافحة العدوى داخل عيادات الأسنان"، وذلك في إطار الخطة  التي تنفذها الهيئة العامة بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للتأمين الصحي ، وتحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة.

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وشارك في البرنامج التدريب 32 من أطباء الأسنان والذي تناول عدداً من المحاور والموضوعات،والتي شملت (عدوى المنشآت الصحية وطرق انتقالها،الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى ، السياسات الخاصة بعيادات الأسنان، سياسة مابعد التعرض لأخطار المهنة).

 

من جهته أوضح الدكتور محمد يحيى  مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن التدريب عُقد على مدار يومين ، وحاضرت فيها  الدكتورة مها رويعى مسئول مكافحة العدوى بالفرع ، وذلك بحضور الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب بالفرع ، وتحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

الإدارة العامة للتدريب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف برنامج التدريب تواضروس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى رئيس مجلس إدارة غنيم محافظ بنى سويف

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