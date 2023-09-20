8 ملايين دولار لتخريج قوى عاملة ماهرة ومؤهلة في بني سويف

وقعت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، وهي وكالة المساعدات التنموية الرسمية في كوريا الجنوبية، على سجل مناقشات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعاون الدولي لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية والربط بين الجامعة والصناعة في جامعة بني سويف التكنولوجية (BST)"

حيث قامت المديرة الإقليمية للوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) كيم جينيونج بالتوقيع على سجل المناقشات الخاص بالمشروع مع الدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم التكنولوجي والدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية بحضور وليد الحداد، نائب رئيس قطاع التعاون الآسيوي بوزارة التعاون الدولي يوم الأربعاء 20 سبتمبر.

ويهدف المشروع الذي تبلغ قيمته 8 ملايين دولار إلى تزويد سوق العمل المصري بقوى عاملة ماهرة مؤهلة للقيام بوظائف كتقنيين وفنيين رفيعي المستوى من خلال وضع خطة رئيسية متوسطة إلى طويلة الأجل لضمان استدامة النظام الجامعي وكذلك تطوير منهج شامل يجمع بين الجزء الأكاديمي واحتياجات الصناعة في أقسام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الميكاترونكس، الأوتوترونيكس، وقسم تكنولوجيا السكك الحديدية الذي سيتم إنشاؤه. مدة المشروع ست سنوات من 2023 إلى 2028.

ويعتبر هذا المشروع استكمالاً لمشروع الكويكا بعنوان "إنشاء الكلية المصرية الكورية التكنولوجية ببني سويف" والذي تم الانتهاء منه بنجاح في عام 2022، حيث قامت كويكا بإنشاء قسمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والميكاترونكس وتوفير المعدات اللازمة وتطوير المناهج الدراسية وكذلك دعم الجامعة للحصول على الاعتماد لمناهج القسمين لمدة 6 سنوات من 2022 إلى 2028.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسلط الضوء على اهتمام الكويكا بتعزيز مهارات التوظيف الشاملة ومشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كويكا هي وكالة التعاون الثنائي الدولي التابعة لوزارة الخارجية الكورية والمخصصة لتنفيذ برامج المنح التي تهدف إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.

يوفر مكتب كويكا مصر، الذي تأسس عام 1998، التعليم الفني للشباب في مصر، ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية، وينفذ برامج لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز تمكين المرأة ودعم الفئات الضعيفة.