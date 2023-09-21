القبض على صاحب محل ذهب يتاجر فى العملة بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن البحيرة قيام (مالك محل للمصوغات - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية متخذاً من المحل الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.