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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام المهرجان الدراسي والفني للمتزوجين حديثا بالمعادي

نيافة الأنبا دانيال
نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي سكرتير المجمع المقدس

اختتمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، المهرجان الدراسي والفني للمتزوجين حديثًا، والذي حمل عنوان "فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا"، في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بمنطقة زهراء المعادي، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

وقدم نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي سكرتير المجمع المقدس التهنئة للفائزين في مسابقات المهرجان الذي شارك فيه ٦٦٨ من أبناء الإيبارشية، منهم ٢٧٠ زوجا وزوجة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد افتتح أمس الأربعاء مبنى خدمات "الحمامة الحسنة" بكنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية.

ويضم مبنى "الحمامة الحسنة"  قاعة مناسبات وفصول لمدارس الأحد وقاعة اجتماعات كبيرة ومركز ثقافي إلى جانب صالة ألعاب.

جاء ذلك في إطار زيارة قداسته للكنيسة لإلقاء عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي فيها.

وأشاد قداسة البابا في مفتتح عظة الاجتماع بتاريخ كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين، شاكرًا آبائها وشعبها على محبتهم واهتمامهم بتطوير الكنيسة، مشيرًا إلى جهود القديس القمص بيشوي كامل في بناء الكنيسة.

وروى قداسة البابا بعضًا من ذكرياته الشخصية مع الكنيسة حين بناها القمص بيشوي كامل كنيسة صغيرة، وقتما كان قداسته طالبًا في جامعة الإسكندرية وشارك في اجتماع للشباب نظمه "أبونا بيشوي" في هذه الكنيسة، وأنه تردد على الكنيسة عدة مرات.

وأثنى قداسة البابا على دور اللواء عبد السلام محجوب محافظ الإسكندرية الأسبق وسماحه بتوسعة وتجديد الكنيسة، كما أشاد بجهود المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في الاهتمام بها أيضًا.

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