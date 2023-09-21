القائمة حلال ولا حرام .. الداعية نيفين مختار تحسم الجدل|فيديو

قالت الداعية نيفين مختار، إن القائمة التي تكتب عند الزواج حلال، مضيفة أن القائمة ليس موجودة في نص القرأن و لم تكن موجودة في أيام الرسول (ص).

وأضافت نيفين مختار خلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربيني على فضائية "CBC سفرة"، أن القائمة أصبحت موجودة بسبب عدم وجود الأمانة و الوعود الصادقة مع المرأة.

نيفين مختار:الأمهات والأباء أصبحوا يحافظوا على بناتهم بكتابة القائمة



وأشارت الداعية نيفين المختار إلى، أن المهر كان يدعى قديماً الصداق ، مشتقة من "الصدق"، لافتاً إلى أن الأمهات والأباء أصبحوا يحافظوا على بناتهم بكتابة القائمة.



وتابعت:" القائمة زي وصل الأمانة بس بكتب فيها الحاجات اللي هو جابها و اللي أنا جبتها"