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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القائمة حلال ولا حرام .. الداعية نيفين مختار تحسم الجدل|فيديو

الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني و الداعية نيفين مختار

قالت الداعية نيفين مختار، إن القائمة التي تكتب عند الزواج حلال، مضيفة أن القائمة ليس موجودة في نص القرأن و لم تكن موجودة في أيام الرسول (ص).

وأضافت نيفين مختار خلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربيني على فضائية "CBC سفرة"، أن القائمة أصبحت موجودة بسبب عدم وجود الأمانة و الوعود الصادقة مع المرأة.

نيفين مختار:الأمهات والأباء أصبحوا يحافظوا على بناتهم بكتابة القائمة


وأشارت الداعية نيفين المختار إلى، أن المهر كان يدعى قديماً الصداق ، مشتقة من "الصدق"، لافتاً إلى أن الأمهات والأباء أصبحوا يحافظوا على بناتهم بكتابة القائمة.


وتابعت:" القائمة زي وصل الأمانة بس بكتب فيها الحاجات اللي هو جابها و اللي أنا جبتها" 

 

القائمة الداعية نيفين مختار رضوي الشربيني المهر الزواج

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