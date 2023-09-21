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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ماذا سيدرس طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟| ننشر تفاصيل توزيع المناهج

توزيع مناهج العام
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  تفاصيل توزيع المناهج المقررة على طلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

يأتي ذلك ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 في جميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والقومية نهاية الشهر الجاري .

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت، الموافق 30 سبتمبر 2023، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات ، وفيما يلي تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد:

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25  يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024. 
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا.
- مدة إجازة نصف العام «أسبوعين»، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية؛ يتم توحيد الإجازة معهما.

توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد
توزيع مناهج العام الدراسي الجديد

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