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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تايمز للتطوير العقاري تتعاقد مع “DMA” كمصمم هندسي للمرحلة الثانية لمشروع "استر"بالمربع الذهبي بالقاهرة الجديدة

تايمز للتطوير العقاري
تايمز للتطوير العقاري تتعاقد مع “DMA” كمصمم هندسي

أعلنت شركة تايمز للتطوير العقاري تعاقدها مع DMA كمصمم هندسي للمرحلة الثانية من مشروع "استر" الذي تقوم تايمز بتطويره بالمربع الذهبي بمنطقة القاهرة الجديدة، والذي يقام على مساحة 35 فدان بواحد من أكثر المناطق الحيوية بالقاهرة الجديدة، وتسعي شركة تايمز للتطوير العقاري من خلال هذا التعاقد الاستفادة بالخبرات المتميزة مكتب دار العمارة DMA للاستشارات الهندسية لتقديم منتج عقاري مختلف.

و قال المهندس رامي عطا الله مدير مشروعات شركة تايمز للتطوير العقاري، إن مشروع “ استر ” يعد واحد من أهم المشروعات في القاهرة الجديدة نظرا لموقعة الاستراتيجي حيث يقع علي مساحة 142800 م2 تقدم من خلاله الشركة تجربة متميزة ، حيث يضم وحدات سكنية ووحدات أداريه و تجارية بمساحات متنوعة مصممة بفكر جديد يناسب كل الأذواق ويواكب الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها منطقة القاهرة الجديدة، والشركة تمتلك قدرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، بهدف تحقيق المزيد من التوسع في المشروعات، لتقديم أفضل الخدمات المتكاملة.

وأضاف مهندس رامي عطا الله مدير مشروعات شركة تايمز للتطويرأن التعاون مع مكتب  DMA للاستشارات الهندسية يعد مكسب كبير لشركتنا حيث تم اختيارها كمصمم للمرحلة الاولي من المشروع نظرا لما تمتلكه من خبرات طويلة فهي شركة متخصصة فى مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري والتصميم الداخلي والإنشائي والهندسة الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية والإشراف على التنفيذ، كما تمتلك أكثر من 30 عامًا من الخبرة، مع أكثر من 450 خبيرًا يقومون يقوموا تصميم العديد من المشروعات السكنية والتجارية والتعليمية والصحية والإدارية. بالإضافة إلى أنها فازت بالعديد من الجوائز ومن بينها جائزة التاج الذهبي للالتزام بالجودة من خلال مؤتمر مراقبة الجودة في لندن عام 2015 مما يجعلها أول شركة مصرية تحصل على هذه الجائزة، وهي حاصلة على شهادة الأيزو 9001:2015. كل هذه المعطيات كان لها أثر كبير في الاختيار خاصة وأننا نبحث عن التميز في مشروع استر ليكون واحد من المشروعات المتميزة لنرضي به جميع أذواق عملاؤنا.

واستكمل المهندس رامي عطا الله مدير مشروعات شركة تايمز للتطوير أن الشركة  قامت بضخ قرابة 350  مليون جنيه في إنشاءات المشروع، وخلال الفترة القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن الانتهاء من جزء كبير من الأعمال الخرسانية والتي تقوم بها شركة شداد للمقاولات ، وذلك في إطار الجدول الزمني المحدد، وذلك عبر رؤية واستراتيجية متكاملة نستهدف من خلالها توسيع حجم أعمال الشركة وتعزيز تواجدها بالسوق العقاري المصري خلال الفترة القادمة، لتقديم قيمة مضافة للسوق العقاري المصري، مؤكدا أن تايمز للتطوير العقاري لديها خطة زمنية محددة لتنفيذ المشروع وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء وبالجودة المعهودة عن الشركةِ. خاصة وان مشروع “استر” يعد استكمالا لاستراتيجية شركات تايمز للتطوير العقاري بتنفيذ مشروعات مبتكرة تمثل اضافة للقطاع العقاري ككل، وتلبى الاحتياجات والطلب المتنامي على المشروعات متعددة الاستخدامات المتميزة بإجمالى استثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه، بعدد من الخدمات الجديدة والمتفردة في هذه المنطقة.

ومن ناحية اخري صرح المهندس طارق قاسم العضو المنتدب لـ شركة DMA  أن التوقيع مع شركة تايمز للتطوير لتصميم المرحلة الثانيةمن مشروع أستربالمربع الذهبي و هو أولي مشروعاتها في القاهرة  الجديدة هي خطوة في إطار شراكة استراتيجية مع واحدة من شركات التطوير العقاري الواعدة ، ويعد مشروع  استر هو باكورة هذه الشراكة التي ستمتد للعديد من المشروعات في المستقبل القريب خاصة واننا لمسنا تصميم الشركة علي تقديم منتجات عقارية مختلفة والاستعانة بخبرات متميزة وهو ما سيؤدي في النهاية لتحقيق ما تحلم به شركة تايمز لعملائها من تقديم مشروع مختلف تماما خاصة وان أهم ما يميز المشروع الموقع الاستراتيجي والتصميمات العصرية المختلفة.

وأضاف  قاسم أن شركة DMA تعد واحدة من الشركات صاحبة الخبرات المتميزة في السوق العقاري فهي متخصصة فى قطاعات التطوير والقطاع الهندسى والمقاولات واللاند سكيب والتشطيبات والضيافة، وعلى مدار السنوات الماضية تعاملت الشركة مع عدد من كبار المطورين، لتقديم الخدمات الاستشارية بدءا من فكرة المشروع مرورا بجميع مراحل تطوره ووضع التصميمات الملائمة. واكد أن مشروع استر سيشهد نشاطا ملحوظا بالتزامن مع الاسراع بمعدلات التنفيذ، بناء على الاتفاقات التي تمت مع شركة تايمز.

يذكر أن مشروع استر السكني متكامل نقدم من خلاله تجربة متميزة بالقاهرة الجديدة، بنسبة بنائية تصل لحوالي 15 % من المساحة الكلية بجانب وجود كلاب هاوس ومنطقة تجارية متميزة لخدمة المشروع، والشركة ملتزمة بكل بمعايير الاستدامة والتطوير المتنامي، والمشروع الجديد يضم وحدات سكنية بمساحات متنوعة ووحدات أداريه وتجارية بمساحات مختلفة م تناسب الجميع من حيث التصميمات والأسعار.

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