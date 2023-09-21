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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد .. هدايا الداخلية للأطفال بمناسبة العام الدراسى الجديد

توزيع مستلزمات المدارس
توزيع مستلزمات المدارس على الاطفال

أعلنت وزارة الداخلية من خلال منظومة "أمان" عن تجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال.. وكذا توزيع عبوات تحتوى على سلع غذائية متنوعة على الأسر الأكثر إحتياجاً بمناسبة العام الدراسى الجديد.

يأتى ذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن بمحافظات (القليوبية – دمياط – السويس – الإسماعيلية – مطروح – بنى سويف – شمال سيناء – بورسعيد – الدقهلية) ، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.


حيث تم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها بأماكن إقامتهم.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وذلك فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.
 

الأسر الأكثر احتياجا الدور المجتمعى العام الدراسي الجديد المشاركة المجتمعية تخفيف العبء عن كاهل المواطنين حقائب مدرسية سلع غذائية وزارة الداخلية

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