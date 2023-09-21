طعمه مر.. رئيس لجنة سلامة الغذاء توضح سبب اللون الأصفر في السمك

نشرت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، نائب رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان منشورا عن السمك الاصفر.

وقالت شيرين عبر صفحتها على فيس بوك: يحدث هذا اللون بسبب تنظيف السمكة الغير صحيح سواء من عند بائع السمك أو ربة البيت حيث يحدث ثقب أو قطع في الحويصلة المرارية فتقوم تفرغ العصارة الخضراء المصفرة الخاصة بها مما يتسبب في صبغ لحم السمكة بلون أخضر مصفر ويكسب اللحم طعماً مراً.

وتابعت شيرين اذا حدث القطع امامك فوووورا تحضر عدة مناديل ورقية في محاولة لامتصاص العصارة قبل تشربها في لحم السمكة حتى لا تكسبه الطعم المر ...

وأضافت: أما إذا كان القطع ليس امامك أو روحت البيت لقيت المنظر ده يبقى ساعتها بسكينة رفيعة تشيل الطبقة الرقيقة من اللحم الي تشربت العصارة الصفراوية ثم تغسل السمكة جيدا وتتناولها.