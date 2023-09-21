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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تعرضه للنصب.. هاني شاكر يقاضي أحد متعهدي الحفلات| تفاصيل

هاني شاكر
هاني شاكر

أعلن الفنان هاني شاكر عن بدء اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه أحد متعهدى الحفلات بعد تبديد أجره الذى كان متفق عليه لإحياء حفل بالبحرين.

وكتب هاني شاكر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: فى اطار ما حدث بحفلة  البحرين وقيام المدعو محمد عبد السلام عباس بخيانة الامانة فى تبديد المبالغ المستحقة للفنان الكبير هانى شاكر.

 

وأضاف:  فقد تم تكليف المستشار محمود العسال المحامى بالنقض بإتخاذ الاجراءات القانونية نحو  واقعة خيانة الامانة ضد المدعو محمد عبد السلام عباس  . 

 

ومن جانبه اكد محمود العسال بانه بالفعل تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الجنائيةنحو واقعة التبديد وخيانة الامانة ضد سالف الذكر فضلا عن اتخاذ كافة الاجراءات الاخرى الاداريةكمتعهد لاقامة الحفلات  مع ابلاغ كافة الجهات المعنية  حفاظا على الحقوق.

 

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة لشهر أبريل الماضى عندما كان ينوى هاني شاكر إحياء حفل غنائى فى البحرين وتفاجىء هاني شاكر بهروب متعهد الحفلات قبل سداد الأجر المتفق عليه، وظهر هاني شاكر فى فيديو وقتها وأعلن فيه عن غضبه الشديد مؤكدا على أنه سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال هذا الشخص.

 

أحدث أعمال هاني شاكر

ومن المفترض أن يشارك هاني شاكر فى فعاليات الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة، "أولادنا"، والتى تحمل عنوان "الحياة حلوة"  والتى تنتطلق مساء الجمعة 22 سبتمبر بالمسرح الكبير بالأوبرا، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

 

يخرج حفل الافتتاح الفنان عادل عبده ويقدمه الإعلامى شريف نور الدين وتذيعه قناه اون تى فى، وتبدأ مظاهر الاحتفالية فى السادسة مساء بساحة الأوبرا الخارجية حيث يقدم عدد من الفرق الدولية عروضا فنية متنوعة هى الشمس الذهبية ( الجزائر )، الفلكورية ( سوريا )، فيزوالزى ( زيمبابوى )، مجموعة الجداوي، ( المغرب )، التراثية (اليمن)، بانين ( الكاميرون )، فريق ايقاع جمعية ادفانس ( مصر ).

هاني شاكر الفنان هاني شاكر البحرين

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