عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ما الأسلحة التي طلبها زيلينسكي من أعضاء الكونجرس الأمريكي؟

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في اجتماع مع أعضاء الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، توريد صواريخ ATACMS التكتيكية والقاذفات المقاتلة من طراز F-16 إلى الجانب الأوكراني.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول إن زيلينسكي يطلب من الولايات المتحدة في المقام الأول نظام ATACMS وطائرات F-16.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن السناتور الأمريكي قوله: "أولاً وقبل كل شيء، هناك أمران: الغطاء الجوي، أي طائرات F-16، ونظام ATACMS"، ووفقا لعضو الكونجرس، تفتقر كييف إلى المدفعية بعيدة المدى.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل فوكس نيوز، لوكاس توملينسون، نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة لن تنقل صواريخ ATACMS التكتيكية العملياتية إلى القوات المسلحة الأوكرانية في المستقبل المنظور.

وكما ذكرت مجلة فورين بوليسي، نقلاً عن مسئول في الكونجرس لم تذكر اسمه، أن القرار النهائي لنقل صواريخ ATACMS الباليستية بعيدة المدى إلى أوكرانيا يقع على عاتق الرئيس الأمريكي جو بايدن.

الكونجرس الأمريكي الأسلحة زيلينكسي صواريخ F-16 مايكل ماكول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب| البنك المركزي يثبت الفائدة

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه بعد قرار تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض

حاول إخراج الجنين على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

ترشيحاتنا

ضربة قوية لـ زيلينسكي.. الكونجرس الأمريكي يستعد لخفض الإنفاق على مساعدات أوكرانيا

هل الموتى يعلمون من زارهم يوم الجمعة ويومًا قبله وبعده؟ الإفتاء تجيب

اعتذار باتشيكو وأوسوريو ينهي خناقة جهازي الزمالك وبيراميدز .. شاهد

اعتقال 4 أشخاص بشبهة سرقة دبابة تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي

مرموش يسجل في انتصار فرانكفورت على أبردين في دوري المؤتمر الأوروبي

مستلزمات المدارس.. صدى البلد يكشف أسعار الكشاكيل والأقلام من داخل الفجالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

طعمه مر.. رئيس لجنة سلامة الغذاء توضح سبب اللون الأصفر في السمك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل سو طفلة الكبير أوي في حفل زفافها؟

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

فيديو

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ