ما الأسلحة التي طلبها زيلينسكي من أعضاء الكونجرس الأمريكي؟

طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في اجتماع مع أعضاء الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، توريد صواريخ ATACMS التكتيكية والقاذفات المقاتلة من طراز F-16 إلى الجانب الأوكراني.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول إن زيلينسكي يطلب من الولايات المتحدة في المقام الأول نظام ATACMS وطائرات F-16.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن السناتور الأمريكي قوله: "أولاً وقبل كل شيء، هناك أمران: الغطاء الجوي، أي طائرات F-16، ونظام ATACMS"، ووفقا لعضو الكونجرس، تفتقر كييف إلى المدفعية بعيدة المدى.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل فوكس نيوز، لوكاس توملينسون، نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة لن تنقل صواريخ ATACMS التكتيكية العملياتية إلى القوات المسلحة الأوكرانية في المستقبل المنظور.

وكما ذكرت مجلة فورين بوليسي، نقلاً عن مسئول في الكونجرس لم تذكر اسمه، أن القرار النهائي لنقل صواريخ ATACMS الباليستية بعيدة المدى إلى أوكرانيا يقع على عاتق الرئيس الأمريكي جو بايدن.