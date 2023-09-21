التنمية المحلية: حريصون على تمكين المرأة اقتصاديا وتسويق منتجاتها داخليا وخارجيا

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك رافدين من روافد تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين المرأة اقتصاديا.

وأضاف قاسم خلال مشاركته ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أننا حريصون على النهوض بالمجتمع في قرى الريف الأكثر فقرا والمدن المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، لتحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية: المرأة تحتل العديد من المناصب القيادية بنسبة تصل إلى 47 % على مستوى المحافظات، مضيفا: أطلقنا العديد من المبادرات فى احتفالية يوم المرأة المصرية عام 2021 لدعم المنتجات الحرفية والتراثية التى تتميز بها القرى، وتمكين المرأة اقتصاديا وتسويق منتجاتها والترويج لها داخليا وخارجيا.

