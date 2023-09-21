بعد تعادل الزمالك وبيراميدز.. شوبير:  من هو رجل المباراة

طرح الإعلامي أحمد شوبير سؤالا لجمهوره بعد انتهاء مباراة بيراميدز والزمالك في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب احمد شوبير عبر فيسبوك: رأيكم: في رأيك - من هو رجل مباراة بيراميدز والزمالك؟ 🌟🤔

وانتهت أحداث مباراة بيراميدز والزمالك بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة

بدأ بيراميدز اللقاء بهجوم منظم ومتقن، ولكن لم يتمكن من تسجيل أي أهداف.

ووصل بيراميدز لمرمى الزمالك أكثر من مرة في الربع ساعة الأولى من المباراة هدد خلالها محمد صبحي حارس الزمالك ولكن دون أهداف.

ارتكب محمد اشرف روقة خطأ أمام منطقة جزاء الزمالك، احتسبها حكم المباراة ركلة حرة مباشرة.

تصدى عبد الله السعيد لاعب بيراميدز للكرة وسدد ركلة عالمية في الدقيقة 23 من عمر المباراة ليتقدم بالهدف الأول لبيراميدز على الزمالك.

سدد دونجا كرة صاروخية ارضية لا تصد ولا ترد في مرمى احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ليتعادل للزمالك في الدقيقة 57.

سجل إبراهيما نداي لاعب الزمالك الهدف الثاني في مرمى بيراميدز في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

تسلم رمضان صبحي كرة داخل منطقة جزاء الزمالك، في الدقيقة 77 من عمر المباراة وأسكنها الشباك على الطاير دون ان تتوقف ليتعادل لبيراميدز وتصبح النتيجة 2-2.