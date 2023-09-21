مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة

قدمت ندى ماهر مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة حول زيادة المعاشات وقرارة جديدة في هذا الشأن، نظرا لغلاء المعيشة التي يعاني منها المواطنون وجه الرئيس بزيادة المعاشات من أول أكتوبر القادم.

وفي تغطيتنا نوضح لحضراتكم مقدار الزيادة إيه وتقبضون كأم بعد تطبيقها.

وفي تصريح لصدى البلد قال مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الهيئة تدرس الآن الزيادة الاستثنائية وتكلفتها، وفور الانتهاء من الدراسة سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها، حيث إن الزيادة 600 جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

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للمزيد من التفاصيل يرجى مشاهده الفيديو التالي:

https://fb.watch/ncekDWV9UK/?mibextid=qC1gEa