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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرح طبي عملاق .. الانتهاء من بناء مستشفى الداخلة بالوادى الجديد على أحدث طراز

أكبر صرح طبي مستشفي
أكبر صرح طبي مستشفي الداخله العام

نجحت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة الوادي الجديد فى إضافة إنجاز خدمى غير مسبوق فى القطاع الصحى وذلك بإنشاء أكبر مستشفى عام بالداخلة، على مساحة 20 ألف متر ومساحة المبنى الطبى به 7 آلاف متر، بقوة 118 سريرا، بتكلفة 513 مليون جنيه، وعلى أحدث طراز ويطبق أعلى معايير الجودة الطبية، مزودة بمهبط طائرة هيلوكوبتر، لتقديم خدمة الإسعاف الطائر لأبناء المحافظة.

جرى تنفيذ  الإنشاءات والتجهيزات بأحدث النظم الطبية الحديثة، ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالوادى الجديد وتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة.

وتشمل مستشفى الداخلة الجديد جميع الأقسام الطبية، بالإضافة لفتح قسم جديد للسياحة العلاجية بالمستشفى وهو القسم الثانى من نوعه على مستوى الجمهورية، حيث وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للمستشفى، بالتزامن مع أعمال التشطيبات النهائية، لدخولها الخدمة فى ديسمبر المقبل، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية فى الموعد المحدد، كما تم تنفيذ مشروع توصيل التيار الكهربي لمستشفى مركز الداخلة الجديد بتكلفة 20 مليون جنيه تحت إشراف شركة كهرباء مصر الوسطى، وبدأ تنفيذ المشروع في منتصف مارس الماضي وسينتهي خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أن مستشفى الداخلة تمثل إضافة جديدة لقطاع الصحة بالمحافظة وخاصة لمركز الداخلة لما تمتاز به إمكانيات طبية متميزة تدعم احتياجات أهالى مركز الداخلة والقرى التابعة له حيث جرى إنشائها وفقا لأحدث تقنيات العلاج الطبى وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة بدعم الحكومة وبالتعاون مع وزارة الصحة والاجهزة المختصة كإنجاز جديد يضاف لسجل الانجازات الحكومية على أرض المحافظة تأكيدًا على ما توليه القيادة السياسية والحكومة من اهتمام ودعم غير مسبوق لأهالي محافظة الوادي الجديد.

وأكد المحافظ أنه بالتزامن مع الانتهاء من هذا الإنجاز الطبي الهائل جرى أيضاً تسليم الموقع المخصص لإنشاء مستشفى الفرافرة المركزي الجديد؛ للبدء في أعمال الإنشاءات على مساحة أكثر من 18 ألف م2، وذلك بحضور لجنة من وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للبنية التحتية والمشروعات القومية، يرافقهم الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة و نبيل حنفي رئيس المركز والجهات المسئولة عن التنفيذ.

وأوضح الزملوط أن المستشفى الجديد يتم تنفيذها طبقًا لأحدث التجهيزات والمواصفات اللازمة لتقديم خدمة طبية متكاملة، حيث تضم 57 سرير إقامة داخلي وقسم رعاية مركزة ووحدة غسيل كلوي و وحدة أشعة و12 عيادة خارجية وغرفة عمليات و 11 حضانة أطفال كما قامت اللجنة بمتابعة التجهيزات الجارية بمستشفى الداخلة الجديد، للإسراع باستكمال أعمال الإنشاءات المتبقية استعدادًا لبدء التأثيث والافتتاح.

ومن جانبهم أبدى أهالى مركز الداخلة سعادتهم البالغة بتحقيق هذا الإنجاز الطبي فى وقت قياسي وهو ما سيقضي على مشكلة التكدس ونقص الاجهزة والمستلزمات الطبية التى طالما عانوا منها على مدار سنوات طويلة حيث يقول محمد حسين على من أهالى مدينة موط فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع أن مستشفى الداخلة القديم لم يكن قادراً على استيعاب الكثافة السكانية لمركز الداخلة باعتباره الأكبر على مستوى المحافظة بجانب التحويلات التى كانت تصل من مستشفى الفرافرة أيضاً حيث كانت الحاجة لإنشاء مستشفى جديد ملحة وبالفعل تحققت آمال أهالى مركز الداخلة بإنشاء هذا الصرح العملاق والأكبر على مستوى المحافظة.

وقال علاء مصطفى أن مستشفى الداخلة الجديد أحيا المنطقة التى تم إنشائها فيها وسيساعد على تخفيف التكدس السكانى فى مدينة موط من خلال نقل الأنشطة القائمة على مستشفى الداخلة القديم الى منطقة 25 يناير ومدخل المدينة مؤكداً على أن الخدمات التي تقدمها المستشفى تعتبر خدمات فندقية نظراً لاكتمال الاقسام العلاجية وإدخال أقسام جديدة لأول مره وتدشين مهبط للطائرات المروحية للتدخل الفورى بنقل الحالات الحرجة هو أكبر خدمة إنسانية سوف يحصل عليها أهالى الداخلة نظرا لتباعد المسافات بينها وبين باقى المراكز.

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